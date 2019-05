Ambasadori turk, Murat Ahmet Yorük ka vizituar bashkinë e Korçës. “Jam i kënaqur që vizitoj qytetin tuaj. Është qytet shumë i bukur, që të ofron mundësi të gjera bashkëpunimi. Marrëdhëniet midis vendeve tona janë të thella dhe do të rritet me shpejtësi bashkëpunimi mes nesh në lidhje me situatën gjeopolitike në Ballkanin Perëndimor.

Sidomos pas viteve 90, Turqia është gjendur pranë Shqipërisë në zhvillimin ekonomik dhe gjeo-atlantik. Turqia ka qenë pranë në kohët tuaja të vështira dhe do të vazhdojmë të jemi pranë jush. Shqipëria është vend kyç për sigurinë e Ballkanit.

Duke ditur që Shqipëria është pjesë e NATO-s, vazhdon rrugën drejt BE dhe në këtë kuptim vendi juaj ka bërë progres. Urojmë që Shqipëria të jetë pjesë e BE”, tha ai.