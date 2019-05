Kriza/ Meta: E vë mandatin tim në dispozicion të zgjidhjes

Në një deklaratë publike, ku njoftonte gatishmërinë e tij për shtyrjen e datës së zgjedhjeve në funksion të zgjidhjes së krizës politike, Kreu i Shtetit Ilir Meta, shkon edhe më tej, ndërsa thotë se është i gatshëm të lë edhe mandantin e tij Presidencial.

“Ashtu siç deklarova me përgjegjësi më 20 mars nga Pogradeci, mbetem i gatshëm që për një zgjidhje që i shërben interesit më të mire, stabilitetit dhe demokracisë së vendit, të vendos në dispozicion edhe mandatin tim si President i Republikës, nëse palët e gjykojnë edhe këtë element si të rëndësishëm për një zgjidhje gjithëpërfshirëse, që do t’u jepte qyetetarëve shqiptarë të drejtën për të zgjedhur edhe Presidentin me votën e tyre të lirë.

Askush nuk duhet të ketë frikë nga vota e lirë e qytetarëve shqiptarë që qëndron në themel të bashkëjetesës demokratike, pa garantimin e së cilës nuk mund t’i çelim as negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian.” Thuhet në deklaratën e kreut të shtetit, i cili apelon partitë të ndalojnë hartimet publike justifikuese dhe të angazhohen me sinqeritet dhe përgjegjshmëri për gjetjen e një zgjidhjeje sa më shpejtë dhe të qëndrueshme.