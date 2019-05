Gjatë fjalës së tij para protestuesve, kreu i opozitës, Lulzim Basha është shprehur se ky miting është madhështor, ndërsa mesazhi i shqiptarëve është ‘E duam Shqipërinë si gjithë Europa’.

‘Mirë se keni ardhur në këtë miting madhështor. Këtë e shesh e ka pushtuar si asnjëherë tjetër oqeani i pandalshëm i sovranit.

Sot në sytë tuaj, dëgjoj në zërin tuaj, unë dhe Shqipëria, Europa dhe e gjithë bota, shpresën e një kombi të ngritur në këmbë për të mos u ulur më kurrë. Është mbushur ky shesh me kurajo, me vendosmëri, me një mesazh të prerë që ta dëgjoj gjithë bota:

‘E duam Shqipërinë si gjithë Europa’. Ky është mesazhi, kjo është aspirata, për herë të gjashtë në këtë shesh, e kësaj kryengritje madhështore’, u shpreh Basha.

E paprecedentë, në këtë bashkim historik zemrash dhe mendjesh, në këtë garanci kombëtare për fitoren e betejës tonë për shqipërinë si gjithë Evropa