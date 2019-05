Ish-kreu i Grupit Parlamentarë të LSI-së, Petrit Vasili, ndërsa ka komentuar protestën e djeshme të opozitës, thotë se ky është “fundi i një pushteti të ligë dhe i analfabetit politik”.

Në një postim në faqen e tij në facebook, Vasili shkruan se, sipas tij, vendi nuk ka njohur pushtet më të ligë dhe anti-atdhetarë se ky, ndërsa shton se shqiptarët janë ngritur me mijëra në shesh për të “ç’helmuar këtë vend nga kjo ligësi qeveritare pa fund”.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit:

Fundi i një pushteti të ligë dhe i analfabetit politik!

Shqiptarë pa fund janë sot në këmbë kundra pushtetit të ligë të

rilindjes dhe analfabetit politik në krye të tij.

Një pushtet,që rrënimin e vet e mban në këmbë me qeveritarë të rrenuar, që korrupsionin e “lufton” me një korrupsion edhe më të madh që të harrohet i pari, që problemin do ta zgjidhe me demagogji dhe jo me veprim te vertete e rrenjesor,qe krimin nuk e lufton,por e ul ne sofren e pushtetit,qe voten nuk e fiton,por e vjedh me krininele.

Nje pushtet,qe i urren e perbuz qytetaret,i vjedh ata,i poshteron dhe i perçmon eshte thjesht dhe vetem nje pushtet i lige.

Nuk ka nje hap e veprim te ketij pushteti te lige te rilindjes,qe te tregoje sinqeritet.

Çdo veprim i ketij pushteti te lige eshte vetem mashtrimi i radhes per te fituar minutat e ditet e radhes e per te shtyre ditet e tij te pushtetit.

Shqiptaret jane me mijra e mijra ne rruge e sheshe per te ç’helmuar kete vend nga kjo ligesi qeveritare pa fund.

Shqiperia nuk ka njohur pushtet me te lige,me antiqytetar dhe me antiatdhetar se sa ky.

Nje analfabet politik ne krye dhe gjithefare delenxhinjsh ne qeveri,ne parlament e media jane leshuar si çakenjte qe hungerojne ne deshperim per pushtetin,qe po ju iken,sepse pushtetin keta e konsiderojne prenë e tyre,qe duhet shqyer deri ne fund.

Shqiperia me dhimbje po ndahet nga nje pushtet i lige dhe nje analfabet politik qe deri ne minutat e fundit nxjerrin vec llum.

Ndarja nga ky pushtet i lige eshte njeherazi vendosja e standarteve te reja te medha,parimore dhe te paprekshme nga askush.

Eshte koha te rindertojme pushtetin e mire qe e ngrene qytetaret dhe e kontrollojne e vleresojne vetem ata.

Koha e pushtetit qe i ve vete noten vehtes ka vdekur.

Ka vdekur se bashku me analfabetin politik ne krye te tij.