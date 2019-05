Opozita e bashkuar ndryshon datën e protestës kombëtare duke e spostuar me dy ditë.

Protesta nuk do të zhvillohet me 31 maj sikurse ishte njoftuar për shkak se është Nata e Kadrit, natë feste për besimtarët myslimanë, por me 2 qershor në orën 19:00 para Kryeministrisë.