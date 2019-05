“Kryeministër shkruaje letrën e shtatë, se si e kriminalizove Vlorën!”. Kjo është kërkesa që nënkryetari i LSI, Petrit Vasili drejtuar Edi Ramës.

Nisur nga ngjarja e fundit kriminale në qytetin bregdetar, ku si pasojë e një atentati humbi jetën një person ndërsa një tjetër mbeti i plagosur rëndë, Vasili shprehet se, falë Ramës, Vlora u kthye në vendin e parë në vend sa i përket kriminalitetit.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit

Kryeminister shkruaje letren e shtate, se si e kriminalizove Vloren!!

Kryeministri i papune e qe tund deren tani po luan letrash.

Kryesuesi listes se deputeteve te Vlores, kryeministri pra,e arriti me ne fund nje “sukses” te shenuar dhe e beri qe Vlora te jete e para ne Republike per kriminalitetin me te larte.

Kryeministri e ka braktisur prej vitesh detyren.

Tani i ka mbetur te shkruaje letren e shtate se si ja doli ta vinte Vloren ne krye te krimit.

Sic shkaterrove Vloren kryeminister ashtu e bere edhe Shqiperine.

Per ty kryeminister letra eshte shkruar…m eshte vetem nje….. dhe eshte atje ku duhet….