Ballkanasit ndër pijedashësit më të mëdhenj,femrat dehen më shumë

Të rriturit në Ballkan konsiderohen në pijedashësit më tëmëdhenj në botë, me plot 31.5 % të tyre që janë raportuar tëdehur nëharkun kohor të një viti. Të dhënat, të bëra publike nga Raporti i 2019 i Drogave, nxjerrin se britanikët janë të dehur më shpesh sesa kudo tjetër në botë, të cilët raportojnë se po pinë një mesatare prej 51.1 herë në një periudhë 12-mujore, pothuajse një herë në javë.

Një e dhënë tjetër e treguar për Ballkanin, por duke mos cituar ndonjë shtet në veçanti, ishte se femrat dehen më shumë se sa meshkujt, me rreth 24.8 % të femrave, krahasuar me 19.7 % të meshkujve.

Mesatarja globale është vetëm 33, sipas një analize të të dhënave nga njerëzit që jetojnë në 36 vende. Të dhënat tregojnë se në ballkan njerëzit dehen edhe më shumë se në Itali, Zvicër, Hungari dhe Gjermani. Gjetjet vijnë nga tetë anketat vjetore globale të drogës, që mendohet të jenë sondazhi më i madh në përdorimin e substancave në botë.

Ekspertët besojnë se kjo po nxitet nga të rinjtë, të cilët tentojnë të jenë më të përmbajtur në zakonet e tyre të pijes sesa grupet më të vjetra. Profesor Adam Winstock, themelues i Anketës Globale të Drogave, tha se ndërsa pak njerëz po pinë, shumë prej tyre ishin duke e bërë këtë në një mënyrë potencialisht të dëmshme.

Ai shtoi: “Na thuhet shumë se është e keqe dhe është, por udhëzimet aktuale nuk arrijnë të pranojnë kënaqësinë e dehjes dhe japin udhëzime të vogla për dallimin mes të qenit pak i dehur dhe shumë i dehur dhe duke e bërë atë tre ose katër herë në javë. “

Sipas raportit, shumica e vendeve nuk rekomandojnë të pinë më shumë se 40 gramë alkool (gjysmë shishe verë ose 2 gota birrë) në një ditë për të minimizuar rrezikun e dëmtimit akut; shumica e njerëzve raportojnë se kanë nevojë të paktën dy herë (shpesh shumë më shumë se kaq) për tu dehur. Anketa u ka kërkuar 3 pyetje të thjeshta anketuesve:

1. Përafërsisht sa ditë keni pirë vitin e kaluar? 2. Sa prej atyre ditëve u pendove që u dehe? 3. Sa prej atyre ditëve keni gëzuar me të vërtetë duke u dehur?

Mesatarisht njerëzit që morën pjesë në GDS2019 dhe raportuan përdorim të kohëve të fundit të alkoolit , u dehën një mesatare prej 33 herë në 12 muajt e mëparshëm. Normat mesatare më të larta u raportuan nga Britania e Madhe (51 herë) dhe SHBA (50) ndërsa numri më i ulët u raportua nga Portugalia (20) dhe Kili (16 herë).

Globalisht pak më shumë se një në tre pjesëmarrës raportuan se kurrë nuk kishin keqardhje që u dehëngjatë 12 muajve të fundit.

Megjithëse kishte dallime të theksuara të vendit, një ndryshim i kapërceu kombet – ajo e femrave që vazhdimisht raportonin shkallë më të lartë keqardhjeje sesa meshkujt në pothuajse çdo vend të vetëm që raporti vlerësoi (Kili dhe India ishin përjashtime).

“Nga një perspektivë e shëndetit publik dhe politikës, gjetjet tona hedhin një sfidë të madhe. Njerëzit në mënyrë dërrmuese pëlqejnë të dehen, me njerëz që thonë se u pëlqen të pijnë më shumë se 70% të rasteve. Shumica do të përjetonin më shumë argëtim duke pirë pak më pak. Është një thirrje e vështirë për të bërë, që të pihet më pak, veçanërisht të ditur se sa e lumtur kjo mund ta bëjë industrinë e alkoolit, por mund të jetë koha për të shqyrtuar ofrimin e udhëzimeve që ju ofrojnë politikëbërësit në fushën e shëndetit.”-thotë raporti, i cili citon në fund se në përgjithësi, me mbi 50 % të rasteve, njerëzve që u pëlqen të dehen janë ato të papunë. /Monitor/