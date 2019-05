Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha nga Elbasani u ka bërë të ditur shqiptarëve se nuk do të njohin asnjë akt të këtij parlamenti ilegjitim, dhe se me ardhjen në pushtet do i zhbëjnë të gjithë këto akte

“Është ngritur bota mbarë dhe e ka dëgjuar apelin e një populli të bashkuar si rrallë herë.

E ka dëgjuar apelin dhe i thotë mos u ngjit pas karriges, hapi rrugës zgjidhjes politike dhe largohu

Dhe tani të gjithë e dinë që beteja jonë është për vlera euoropiane

Dhe të gjithë e dinë se nuk ka zgjedhje të lira, pa çuar në burg ata që i vodhën zgjedhjet.

Të gjithë në Elbsana e dinë që krimi diktoi zgjedhjet

Nuk e njohim dhe do ta zhbëjmë aktet e një parlamenti kukull të krimit, ilegjitimm që sa e shtrengon edhe më shumë kularin në qafën e shqiptarëve.

Një parlament që po instalon diktaturën.

Siç bënë edhe më Akademinë e Shkencave.

I bëj me dije të gjithë, se nuk njohim asnjë akt të këtij parlamenti ilegjitime.

Shume shprejt këta kuislingë do të gjenden pas hekurave.

Një orë e re ka trokitur për Shqipërinë, që po na bashkon që tash 30 vite nuk i kemi përjetuar kurrë.”