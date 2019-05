Kryetarja e LRI-së dhe ish-deputetja e LSI-së, Floida Kërpaçi e ftuar në programin e mëngjesit në ”Vizion Plus”, ka përsëritur pse nuk do të ketë zgjedhje më 30 qershor. ”Mbi të gjitha edhe Europa është shprehur qartë që ajo nuk i njeh zgjedhjet pa opozitën. Kështu që pa diskutim ne prandaj vazhdojmë protestat dhe do të vazhdojmë deri sa të jemi të bindur që më 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje”.

Cila ishte arsyeja e shtyrjes së protestës pasi dhe Partia Socialiste e shtyu çeljen e hapjes së fushatës?

Në fakt ne e kemi bërë të qartë edhe për opinionin publik, data 31 është “Nata e Kadrit” kështu që në respekt të gjithë besimtarëve mysliman vendosëm që ta shtyni. Data 1 qershor është dita e fëmijëve dhe me datë 2 Qershor do të bëjmë protestën e madhe të opozitës ku do të protestojmë bashkë me familjet shqiptare, bashkë me të rinjtë shqiptarë për fëmijët, për të ardhmen e të rinjve dhe për të ardhmen e Shqipërisë tonë.

A do të jetë një protestë paqësore?

Patjetër, gjithmonë thirrjet nga drejtuesit e opozitës për të qenë në protesta paqësore dhe demokratike sepse për ne e rëndësishme ajo çka përfaqësojmë në atë protestë dhe qëllimi që kemi ne për atë protestë për të luftuar deri në fund për të sjellë në Shqipëri zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe mbi të gjitha për të garantuar që vota do të jetë përfaqësuesja dhe qeveria që vjen të punojë për qytetarët, duke ndryshuar në këtë mënyrë këtë krizë të madhe ekonomike që e ka zënë vendin dhe duke përmirësuar jetën e familjeve shqiptare. Kështu që ky është qëllimi ynë dhe pa diskutim që me këtë qëllim do të shkojmë me 2 Qershor.

Cili është mekanizmi që do të përdorini për të mos u realizua zgjedhje me 30 Qershor?

Mbështetja e jashtëzakonshme e qytetarëve në protestat e opozitës tregon që qytetarët janë me opozitën dhe qytetarët duan që më datë 30 Qershor të mos mbahen zgjedhjet lokale, sepse ne nuk mund të shkojmë në zgjedhje me një qeveri, me të cilën në zgjedhjet e 2017-ës bleu votat, nuk mund të shkojmë në zgjedhje me një qeveri e cila bën zgjedhje me krimin dhe me bandat edhe shtetin tonë e drejton me krimin dhe me bandat, sepse ne kërkojmë që në Shqipëri të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe këtë kërkojnë edhe qytetarët shqiptarë. Që vota e tyre të jetë një votë përfaqësuese.

Si do e vendosni ju mosmbajtjen e zgjedhjeve në 30 qershor?

Mbi të gjitha edhe Europa është shprehur qartë që ajo nuk i njeh zgjedhjet pa opozitën. Kështu që pa diskutim ne prandaj vazhdojmë protestat dhe do të vazhdojmë deri sa të jemi të bindur që më 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje.

Ku e mbështesni bindjen tuaj?

Te forca e qytetarëve, te deklaratat e ndërkombëtarëve të cilët janë shprehur qartë që nuk i njohin zgjedhjet pa opozitën.

Ndërkombëtarët thonë që opozita duhet të jetë në Parlament, djegia e mandateve nuk është vendimi i duhur..

Opozita doli nga Parlamenti, ne i dorëzuam mandatet tona sepse për ne nuk është i rëndësishëm pushteti, ne nuk kemi frikë apo nuk e bëjmë sepse kemi frikë nga drejtësia sepse po të kishim frikë do të ishim në Parlament, siç është qeveria sot në Parlament. Por ne i dorëzuam imunitetet tona dhe jemi sot qytetarë të lirë duke protestuar me qytetarët e lirë. Nuk mund të bëheshim pjesë e asaj farse të atij parlamenti ilegjitim. Nuk mund të vazhdonim të ishim më pjesë e saj. Ne nuk jemi në anën e errët të historisë dhe prandaj dhe qytetarët janë bashkuar me ne sepse duan tashmë një ndryshim të madh në Shqipëri. Duan që në Shqipëri të vijë një qeveri e cila punon për ta, garanton siguri, stabilitet, mirëqenie për familjet e tyre. kështu që për këtë mision që na i kanë dhënë qytetarët dhe jemi bashkë me qytetarët do të shkojmë deri në fund, derisa të garantojmë që në Shqipëri do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Kryeministri Rama i ka dërguar disa letra liderit të opozitës, z.Basha. Jeni dakord me faktin që Basha nuk i kthen përgjigje dhe nuk i përgjigjet ftesës për dialog?

Letrat e Ramës janë një fasadë e radhës si ç’do gjë që ai bën. Nuk mund ti kthesh përgjigje një njeriu i cili është problemi kryesor i vendit. Ai është problemi sepse Shqipërisë po i vonohet çelja e negociatave. Ai i ka vendosur damkën e errët Shqipërisë për lidhjen me krimin e organizuar dhe bandat. Ai është problemi kryesor se pse të rinjtë po largohen nga vendi dhe ekonomia shqiptare është rrënuar. Në vend që të shkruajë letra duke u bërë qesharak ai duhet të të japë zgjidhje për problemet që ka vendi por në fakt as nuk e ka si dëshirë as nuk e bën si detyrë. Ka një axhendë të opozitës së bashkuar ku në 2 qershor do të jemi sërish në një protestë kombëtare përpara Kryeministrisë. Ne jemi të bindur që zgjedhje në 30 qershor nuk do të ketë sepse nuk mund të pranojmë zgjedhje farsë.