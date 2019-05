Nëpërmjet nje postimi një ”Facebook” mjeku specialist Gentian Çala ka shkuar rreth një realiteti komplet ndryshe nga ai për të cilin ka folur kryeministri Rama paraditen e sotme ne lidhje me pagat e mjekëve në Shqipëri. Ai shkruan se asnjë nga mjekët nuk merr bonus si dhe pagat e të gjithë mjekeve të spitalit bëjnë sa pagat e 4-5 mjekëve në Gjermani.

JA POSTIMI I PLOTE

KUR GËNJEN PËR MJEKËT?!

Unë jam mjek specialist dhe natyrisht që ka në çdo spital anekënd Shqipërisë si unë, të cilët e dinë shumë mirë se çfarë page marrin. Z.Kryeministër, a mund të thuash sa prej mjekëve paguhen me bonus, sa mjekë janë 10, 20, 50 apo 100? Natyrisht që janë disa, por sa përqind të mjekëve janë ata 1, 2 apo 3 %?

Pra, ju e quani përfaqësuese këtë shifër, kur 98 – 99% e mjekëve marrin paga prej 400 – 500 € në muaj?! P.sh. në Spitalin ku unë punoj nuk ka asnjë mjek që merr bonus, e ne jemi 35 mjekë specialistë. Pagat tona të të gjithëve bashkë janë sa pagat e 4 – 5 mjekëve në Gjermani apo në ndonjë vend tjetër europian. E mos të flasim për pagat e infermierëve, apo të punonjësve të tjerë shëndetësorë.

Madje ne kemi ekipin më të vogël shëndetësor në rajon, pasi kemi vetëm 1.2 mjekë për 1000 banorë dhe 3.6 infermierë/mami për 1000 banorë. Ekip më i vogël dhe më i keqpaguar. Po si ia bëjnë të tjerët, që kanë më shumë punonjës shëndetësorë dhe nga i gjejnë fondet për t’iu dhënë paga më të larta?! Mesa duket gjithçka ka të bëjë me vizionin dhe qeverisjen e përgjegjshme që ne na mungon.

E si mundesh të dalësh dhe të flasësh për paga, kur nuk ke bërë asgjë në 6 vite?! Si mund të gënjesh për një shtresë intelektuale të shoqërisë që e di fare mirë të vërtetën? Po si i sheh në sy dhe ju thua broçkulla atyre që janë të gatshëm të ikin në masë?! Si mund të flasësh për shëndetësinë ku PPP e famshme marrin shumë prej fondeve publike, ku Prokuroria ende nuk ka folur për hetimet e ndërmarra dhe dosjet kanë zënë pluhur?

Përfundimisht ti nuk as ndjeshmëri dhe as empati ndaj atyre që të kanë shërbyer për shëndetin, i paaftë tu shprehësh mirënjohjen, së paku duke qenë i sinqertë me ata. Kur gënjen edhe për këtë kategori imagjino se çfarë je në gjendje të bësh për të tjerët?!

Gentian Çala

Psikiatër

Shërbimi Spitalor Pogradec