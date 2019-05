Një delegacion i Kongresit amerikan në Tiranë, ja çfarë diskutoi me Metën

Një delegacion i Kongresit Amerikan dhe Këshillit të Atlantikut po qëndron për një vizitë në Tiranë.Takimin e parë delegacioni amerikan e ka zhvilluar në Presidencë me kreun e shtetit Ilir Meta.

Siç njofton zyra për shtyp e presidencës, Kreu i Shtetit e njohu delegacionin mbi zhvillimet dhe sfidat në rajon, prioritetet e Shqipërisë në kontekstin e integrimit europian, si edhe me domosdoshmërinë e bashkëpunimit strategjik midis Shqipërisë dhe SHBA.

“Presidenti i Republikës, Ilir Meta priti sot një delegacion me përfaqësues të stafeve drejtues të Kongresit Amerikan, si dhe të Këshillit të Atlantikut me qendër në Uashington DC, të kryesuar nga Damon Wilson”.

Zhvillimet e brendshme politike, zgjidhja sa më e shpejtë e krizës aktuale dhe nevoja për reflektim të menjëhershëm, zbatimi e implementimi i Reformës në Drejtësi mbështetur në shinat kushtetuese, hedhja e hapave të nevojshme drejt integrimit në BE dhe roli i rëndësishëm i Shqipërisë në rajon si faktor kyç për stabilitetin, ishin temat kryesore të diskutimit.

Më pas delegacioni ka zhvilluar një takim me kryeministrin Edi Rama, në orën 11:15 do të takohen me Ruçin dhe në orën 15:00 me shefin e opozitës Lulzim Basha.

Nuk dihet tema e bisedimeve në këtë takim, por vizita vjen në një situatë të tensionuar politike në vend. Delegacioni amerikan shoqërohet nga e ngarkuara me punë e Ambasadës amerikane në Shqipëri, Leyla Moses-Ones