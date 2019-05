KE pro negociatave, Rama: Shqipëria i ka kryer me sukses detyrat

Shefi i qeverisë thotë se hapja e dritës jeshile nga Komisioni Europian konfirmon edhe njëherë se Shqipëria i ka përmbushur detyrat e shtëpisë.

“Rekomandimi pozitiv pa kushte i Komisionit Europian për çeljen zyrtare të negociatave për anëtarësim të Shqipërisë me Bashkimin Europian, konfirmon se Shqipëria i ka kryer me sukses detyrat e shtëpisë në këtë proces🇦🇱🇪🇺 Në 15.00 komunikim i përbashkët publik me ambasadorin e BE🤝

Gjatë fjalës së tij në Komisionin Europian, eurokomisioneri Johanes Hahan tha se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë përmbushur me rigorozitet kushte dhe tashmë ata duan të hapin negociatat pa kushte me familjen e madhe të BE-së.