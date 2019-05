Mogherini: Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë bërë detyrat, radha e BE-së

Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Europian, Federica Mogherini, theksoi edhe njëherë se Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut kanë përbushur të gjitha detyrat e lëna nga BE dhe është radha e kësaj të fundit të njohë arritjet.

Deklaratën e bëri në një konferencë të përbashkët me komisionerin Hahn pas prezantimit të paketës së zgjerimit nga Komisioni Europian.

Mogherini: Në Shqipëri theksoj zbatimin mbresëlënës të reformës në drejtësi. KE rekomandon për herë të dytë çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Një rekomandim i bazuar në një vlerësim solid. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë bërë pjesën e tyre të punës dhe tani është radha e BE për të përmbushur dhe bërë pjesën e vet, remkomandimi ynë do të shkojë në Këshill, topi ynë do të kalojë te Këshilli.

Në mbyllje të mandatit të Komisionit aktual, Mogherini theksoi rëndësinë që BE të mbajë angazhimet e veta dhe të japë ato merita ku ato ekzistojnë.

Mogherini: Ne themi që procesi i zgjerimit është proces i bazuar te merita. Kur vlerësojmë meritat në mënyrë objektive ato duhen njohur. Duke mos njohur këtë lloj progresi objektiv do të dëmtohet besueshmëria e BE në rajon dhe më tej. Mosnjohja e këtyre reformave dhe arritjeve që janë bërë do të minojnë stabilitetin dhe do të shkurajonin reformat e mëtejshme dhe në veçanti do të sillnin dhe një element desiluzioni në rajon dhe BE. Gjatë 5 viteve të fundit kemi parë rezulate në Ballkanin Perëndimor të cilat ndoshta janë dukur krehtësisht të pamunduara kur ka filluar mandatin ky Komision.Ndryshimet duhet të jenë të pakthyeshme për të mirën jo vetëm të rajonit por edhe BE.