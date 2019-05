Pas publikimit të raportit të progresit të Shqipërisë, nga Komisioni Europian, presidenti Ilir Meta, ka zhvilluar një takim me Ambasadorin e Delegacionit të Bashkimit Europian në Tiranë, Luigi Soreca.

Presidenti mirëpriti rekomandimin e përsëritur të KE që Shqipëria të çelë negociatat e anëtarësimit me Bashkimin Europian, me shpresën që ky rekomandim të marrë edhe miratimin e vendeve anëtare.

Kreu i Shtetit uroi gjithashtu për fitoren e qartë të forcave pro-europiane gjatë zgjedhjeve për Parlamentin Europian, si inkurajim për të gjitha vendet që aspirojnë integrimin europian.