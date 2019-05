Konservatori “ia mbledh” Ramës: Përballemi kur të duash, por mos na e bëj estradë Shkodre

Kujtim Gjuzi nuk e kapërdiu fjalën lartmadhni me të cilën Rama iu drejtua nga foltorja e Kuvendit.

Në replikë ai e sfidoi të flasin seriozisht për tema serioze, por shtoi se është i gatshëm të përballet edhe me të.

Gjuzi: Zoti kryeministër kjo është një letër nga administrata juaj ku shkruhet zoti Gjuzi ose zoti Kujtim.Nuk mund të më thoni mua kurrë naltmadhëni se naltmadhni e kemi te oborri mbretëror me 60% të vjedhur nga komunarët tuaj në ’67.

Nëse do të bisedosh seriozisht me mua dhe grupin që ka ardhur këtu, lojtarët rezervë merri dhe çoji atje ku i ke në burg ata njerëzit e tu që ke pas këtu. Ke dhe ca këtu të tjerë, hiqi dhe këta, këta janë lotarët rezerva tuaj.

Nëse do të flasim seriozisht, se është ditë serioze lidhur me negociimin për në BE, hajde flasim. Nëse do përballje kur të duash, ti më njeh kemi qenë në këshill bashkiak. Nuk dua herë tjetër me na bë estradë të Shkodrës se atje je pagëzuar katolik, të Tiranës ku je pagëzuar kryetar bashkie, apo të Korçës ku ke dëshirë shpesh herë të dalësh në vakancë.

/Ora News.tv/