Vasili paralajmëron deputetët: Hapni sytë, mos votoni grabitjen

Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, i cili i është bashkuar vendimit të opozitës së bashkuar për të djegur mandatin e deputetit, sot paralajmëron të gjithë deputetët të mos votojnë kalimin e koncesionit të rrugëve Milot-Balldren dhe Orikum-Dukat në Kuvend.

Në një postimi në “Facebook”, Vasili shkruan se skandali i grabitjes kolosale të qindra miliona eurove, mund të kalojë shumë shpejt në Kuvend dhe se cilido deputet që i voton do të bëhet bashkëfajtor në vjedhje.

“Qeveria ben deputetet bashke fajtore ne grabitjen e koncesionit te rrugeve Milot Balldren dhe Orikum Dukat !!

Skandali i grabitjes kolosale te qindra milione eurove te koncesionit te Rruges Milot- Balldren dhe Orikum- Dukat eshte kaq i madh sa qe kryeministri dhe qeveria po i miraton ato ne Parlament.

Kushdo deputet,qe i voton ato behet bashkefajtor ne vjedhjen kolosale te parave te shqiptareve.

Per qindra milion eurot e vjedhura ne keto rruge kryeministri kerkon qe te heqe pergjegjesine nga vetja dhe tua lere deputeteve ne kurriz.

Ne cdo lloj forme miratimi kjo mbetet vjedhje,por ne kete rast qeveria kerkon te fshihet pas parlamentit dhe pas pergjegjesise kolektive per te shpetuar veten.

Deputetet qe do ta votojne do te marrin persiper pergjegjesine penale dhe morale per grabitjen e 330 milion eurove, per dy rruge krejt te parendesishme dhe qe realisht kushtojne dhjetra here me pak se sa ato qe qeveria ka bere pazar me kompanite ndertuese.

Per te gjitha koncesionet e tjera qeveria e ka perbuzur parlamentin dhe i ka miratuar vete ato.

Pikerisht per kete qellim qeveria bllokoi me vite projektligjin e LSI qe kerkonte qe koncesionet te miratoheshin ne parlament,sepse te vertetat e skandaleve do te dilnin sheshit.

Ndersa sot qe parlamenti eshte thjesht noterizues i verber i grabitjes se parave te qeverise,ajo ja con parlamentit per ta votuar thjesht dhe vetem per te shperndare pergjegjesine dhe per ta bere ate kolektive e per te bere bashkefajtore deputetet.

Deputete hapni syte…..”, shkruan Vasili.