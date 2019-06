Rreth 30,000 spanjollë vdesin çdo vit për shkak të ndotjes së ajrit, sipas Agjencisë Evropiane të Mjedisit.

Isabel Diaz Ayuso, i cili pritet të bëhet presidenti i ri i Partisë Popullore (PP) të Madridit, beson se bllokimi i trafikut gjatë natës e bën qytetin të veçantë, për të ulur ndotjen urbane. Kryebashkiaku i PP-së, José Luis Martínez-Almeida u zotua se ky veprim do të ndikojë edhe në identitetin kulturor të qytetit.

Brenda një muaji nga nisja e tij nëntorin e kaluar, Madrid Central kishte shkurtuar trafikun urban me deri në 24% dhe nivelet e oksidit të azotit me 38%. Emetimet e CO2 gjithashtu kanë rënë me 14%. Testet e ndotjes rreth qendrës qendrore të qytetit Plaza del Carmen muajin e kaluar gjetën se nivelet e dioksidit të azotit (NO2) kishin rënë pothuajse 50% krahasuar me 2018.

Banorët e qendrës së qytetit janë të lumtur me LEZ [zonën e emetimeve të ulëta] dhe votuan masivisht për Manuela Carmena.

“Ndërrimi i një projekti të tillë të suksesshëm do të ketë pasoja të rënda për shëndetin publik, veçanërisht në shëndetin e njerëzve të prekshëm si fëmijët, gratë shtatzëna dhe të moshuarit”.

Burimi: The Guardian