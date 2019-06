“Kryeministrin e dorëzuar po e rrjepin në ikje e sipër”. Kështu shprehet nënkryetari i LSI, Petrit Vasili në një postim të tijin në Facebook, teksa denoncon edhe një herë koncensionet korruptive në akset rrugore Milot-Balldren dhe Orikum-Dukat.

Sipas Vasilit, “si i mbyturi që kapet pas fijes së barit, kryeministri po kërkon mbështetje te oligarkët lart e poshtë”.

Reagimi i plotë:

Kryeministrin e dorëzuar po e rrjepin në ikje e siper!!!

Eshte shume e qarte se koncesionet e fundit te rrugeve Milot Balldren apo edhe Orikum Dukat jane vertet vjedhje aq te trasha sa qe analiza e tyre eshte shume e lehte.

Kryeministri eshte dorezuar perpara nje presioni publik te jashtezakonshem,qe sa vjen e rritet per shkak te korrupsionit te tij dhe te qeverise.

Si i mbyturi qe kapet pas fijes se barit,kryeministri po kerkon mbeshtetje te oligarket lart e poshte.

Keta te fundit po i japin mbeshtetje,por me nje cmim shkaterrimtar.

Ata po e trajtojne kryeministrin e dorezuar si nje pre dhe po e shqyejne deri ne fund.

Si do qe te jete per kete korrupsion ne radhe te pare do te pergjigjet e denohet kryeministri dhe ministrat,oligarket vijne pas tyre.

Edhe kryeministri e kupton kete dhe po ben bashkefajtor parlamentin per te shperndare fajin.

Ata qe duan ta zhvasin kryeministrin e kane genjyer duke i thene se mund tja hedhe me parlamentin.

Kryeministri dhe ministri perkates jane dy firmat miratuese ne qeveri dhe ata do pergjigjen e denohen te paret.

Ndaj kryeminister hap syte se po te fusin aq thelle nga nuk do dalesh dot kurre….

Shifrat e demit ne Shqiperi jane qindra milione euro deri edhe ne miliarda euro.

Nje katastrofe financiare apokaliptike e cila ka rene mbi te gjithe shqiptaret pa asnje perjashtim

Lexoni me poshte analizen qe te kuptoni se ne çfare derexheje financiare jane kompanite qe kryeministri ju dhuron koncesione per te kuptuar greminen se ku po shkon vendi.