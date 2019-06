Një bashkim të paparë asnjëherë e ka konsideruar kryedemokrati Lulzim Basha tubimin e sotëm përpara kryeministrisë. Në fjalën e tij në protestën e opozitës së bashkuar Basha u shpreh se ky bashkim popullor, është bashkimi i shqiptarëve të vjedhur, të shtypur, të dhunuar, të nëpërkëmbur të mashtruar, tradhtuar nga një bandë kriminale që nuk mund të jetë qeveria e Shqipërisë.

“Bashkim i paparë asnjëherë. Jemi mbledhur dhe kemi kthyer në sukses këtë energji e vendosmëri. Dua t’ju shpreh mirënjohjen time, por kam nderin e privilegjin t’ju shpreh mirënjohje në emër të gjithë shqiptarëve për këtë Asamble të paparë e të padëgjuar të lirisë e demokracisë. Të mbledhur kaq të vendosur të prere që sot ushton për ta dëgjuar e gjithë bota, Rama ik. Ky bashkim popullor, është bashkimi i shqiptarëve të vjedhur, të shtypur, të dhunuar, të nëpërkëmbur të mashtruar, tradhtuar nga një bandë kriminale që nuk mund të jetë qeveria e shqipërisë dhe një kryehajdut, i të gjitha kohërave. Le ta dëgjojë deri në bunker zërin tuaj, vendimin tuaj : Rama ik..

Sot endet nëpër Shqipëri kufoma politike e njeriut më të urryer që nga diktatura. Rama është njeriu që u kap duke vjedhur votat e shqiptarëve me banditët më famëkeq, sot duhet të ishte para drejtësisë, për vjedhjen e pushtetit që ju takon ju e do ta merrni mbrapsht me cdo kusht e cdo çmim. Rama ik është sot kushtrim i vogëlushëve nga Saranda në shkodër, Durrës e Tiranë, shkolla e kopshte, Rama ik është te cdo fëmi që sot jeton në pamundësi ekonomike se Rama i mbylli bizneset prindërve, i largon nga vendi i tyre në kurbet në kërkim të një pune. Sot kushtrimi juaj është kushtrim i gjithë fëmijëve të Shqipërisë, rinisë shqiptare, që e ka mbushur këtë shesh me energjinë më të madhe e mahnitëse, që ka parë Europa. Ju shpresë e këtij vendi, brezi i parë europian i shqiptarëve, e ka bërë të pamundur, jetën për ju duke ju detyruar të ballafaqoheni me krizën më të lartë të arsimin, punësimit, ju ka zbehur cdo ëndërr. Rama ik, është në buzët e rinisë shqiptare, sepse Rama shet gjithçka për pasurinë e tij.

Bashkë me ta janë edhe pedagogët, elita e mendjes dhe shpirtit të shqiptarëve që janë trajtuar nga Rama si armiq, se janë të dashuruar me dijen e duan ta cojë Shqipërinë para drejt Europës.’ u shpreh Basha.