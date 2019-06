Balliu në gjykatë: Akuzat ndaj meje politike por nuk do ndalemi

Është shtyrë seanca gjyqësore për Klevis Balliun dhe disa banorëve të Astirit, të cilët akuzohen se kanë sulmuar dhe kryer veprime të dhunshme ndaj efektivëve.

Ish deputeti i PD, Balliu tha se akuzat ndaj tyre janë politike për të trembur opozitën dhe qytetarët që të mos protestojnë.

Ndërsa theksoi se përpjekjet janë mjerane pasi sipas tij as opozita dhe as qytetarët nuk do ndalen.

Klevis Balliu: “Këto janë akuza politike ndaj meje dhe ndaj disa protestuesve të Unazës. Erdhëm sot këtu dhe seanca u shty sepse nuk janë njoftuar njëri apo tjetri. Është çështje politike për të trembur opozitën, qytetarët që të mos dalin, të mos protestojnë. Janë përpjekje mjerane. As opozita dhe as qytetarët nuk do ndalojnë protestën. Shteti nuk funksionon. Jemi pa qeveri.”