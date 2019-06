Komisioni Evropian konfirmon marrjen e njoftimit zyrtar nga Holanda lidhur me kërkesën për të aktivizuar pezullimin e lëvizjes së lirë afatshkurtër për qytetarët shqiptarë në zonën cShengen, i njohur ndryshe si mekanizmi pezullues i vizave.

Kjo është konfirmuar në konferencën e përditshme për shtyp të Komisionit Evropian.

Lidhur me këtë zhvillim ka reaguar edhe nënkryetari i LSI, Petrit Vasili.

Teksa poston një video nga një fjalim i kryeministrit Rama në Kuvend, Vasili shprehet se, ai ka vetëm një qëllim: të izolojë shqiptarët.

Postimi i plotë i Vasilit:

Edi Rama ka vetem nje qellim.

Ti izoloje shqiptaret dhe tu rivendose vizat atyre..

Edi Rama ne mes te parlamentit tha qe:

“Parlamenti holandez miratoi nje rezolute i shtyre nga racistet holandeze antishqiptare,poor qeveria holandeze nuk do ta percjelle ne BE”.

Sot Natasha Bertaud, zëdhënëse e Komisionit Europian ka reaguar lidhur me kërkesën e Holandës për pengimin e levizjes se lire dhe vendosjen e vizave për shqiptarët duke thene:

‘’Në varësi të situatës do të shihet dhe sa do të zgjasë procedura, kjo është një kërkesë që bëhet për herë të parë. Hapi ynë i radhës është të njoftojmë Këshillin dhe Parlamentin. Në rast se kjo kërkesë do të miratohet, atëherë do të pengohet lëvizja e lirë për qytetarët shqiptarë. Ne do të kryejmë një process të plorë analizimi të rrethanave dhe më pas gjetjet do ia dërgojmë Parlamentit”, është shprehur zëdhënësja e KE.

Shiheni edhe nje here se si genjeu ne parlament Edi Rama.