Ambasada e SHBA uron Fiter Bajramin: Ditë reflektimi dhe begatie

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka uruar të gjithë besimtarët myslimanë për festën e Kurban Bajramit.

Ambasada shprehet se kjo është një ditë reflektimi për ndërtimin e komuniteteve të përbashkëta të begata.

Urimi i Ambasadës Amerikane:

Në emër të Ambasadës së Shteteve të Bashkuara, iu shprehim urimet më të mira të gjithë atyre që festojnë Fiter Bajramin. Kjo ditë ofron një mundësi për të reflektuar mbi angazhimin tonë të përbashkët për ndërtimin e komuniteteve paqësore dhe të begata. Eid Mubarak.

