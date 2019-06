Ambasadori Italian Alberto Cutillo flet per situaten politike, integrimin dhe zgjedhjet nga Shkodra.

Para disa ditëve ishin votimet në PE dhe ishin më të rëndësishme të vendeve të fundit. Ka patur një rritje të pjesëmarrësve në votim dhe vitet e mëparshme kjo nuk ndodhte dhe i referohem vendeve që kanë hyrë sëfundmi 8 në 10 qytetarë nuk shkonin te votonin dhe tani numri i atyre që votojnë është më i madh dhe është rritur edhe niveli i demokracisë funksionale. Ndoshta në Shqipëri këtë bisedë e dëgjoni dhe kjo mund të thuhej për vitet e para.

Kujtoj që historia e krijimit të BE ka qenë një histori graduale si sa i përket nr të vendeve anëtare por edhe kopetencat që ka patur. Është shumë e vështirë të pajtohen këto dy gjëra. Sa më shumë rriten vendet anëtare po aq rriten edhe kopetencat. Vitet e fundit është vënë re një ndarje dhe nga votimet që janë bërë tani, BE nuk është e unifikuar si përpara por këtë herë vota ka qenë më shumë e shpërndarë në vendet e ndryshme. Kjo shpërbërje e votuesve nuk është vlerësuar por ishte e pashmangshme dhe nuk ka lidhje vetëm për ekonominë por flitet edhe për normative ligjore. Mendoj shyqyr që është kjo ndarje dhe ky orientim i ndryshëm. Votimet europiane kanë krijuar një pavarësi dhe tashme ka një komplisitet që më përpara ishte lënë pas dore dhe na ndihmon të ecim përpara. Në këtë kontest BE vazhdon të rritet dhe të fusë edhe shtete të tjera anëtare. Ata që mbetën jashtë zgjerimit pas rënies së murit të Berlinit është ballkani përjashto ndonjë shtet. Serbia dhe Mali i Zi kanë statusin e kandidatit prej vitesh dhe ata që presin të hapin janë Maqedonia dhe Shqipëria. Nuk është një vrapim se kush mbërrin i pari në garë. Nuk ka një bashkelidhje gjatë kohës së kaluar. Shqipëria është afër hapjes së negociatave dhe nuk duhet të shkurajohet dhe s’do thotë se tjerët që i kanë hapur janë më përpara. Ky vendim për të hapur apo jo negociatat do merret në unanim dhe mjafton një nga 28 shtetet të mos jetë dakord atëherë nuk hapen. Për të hapur rrugën në BE varet edhe nga politika, duhet te merret parasysh zhvillimi ekonomik dhe gjithçka tjetër dhe çdo vend ka të drejtë të thotë fjalën e vet. Vitin e kaluar nuk qe e mundur të gjendet kjo dakordësi dhe u tha që jemi dakord që mund ti hapim vitin e ardhshëm nëse vijojnë reformat. 3 janë mundesitë që KE në mënyrë unanime të hapë negociatat, ky është vendimi që Italia dëshiron por nuk jemi të sigurt nëse është një vendim unanim dhe nëse ndodh kjo caktohet një datë që mund të jetë ndoshta në fund të vitit për shkak të disa gjërave teknike. Mundësia e dytë është një përgjigje negative dhe KE thotë që pavarësisht ndryshimeve nuk janë realizuar detyrat e lëna dhe në këtë rast KE mund të thotë asgjë duke mos kthyer përgjigje ose mund të thuhet se çfarë duhet bërë tjeyër. Mundësia e tretë është që KE ta shtyjë më vonë vendimin dhe kjo mund të ndodh sepse koha mes 29 majit dhe 20 qershorit është kohë e shkurtër, rreth një muaj dhe kush i ka parë raportet e BE janë shumë voluminoze dhe duhet kohë për t’i shqyrtuar dhe opsioni i tretë nuk do ishte i çuditshëm nëse ndodh. Takimi tjetër i KE është ne tetor dhe ndoshta mund të ndodh një gjë e katërt ku i dihet por këto janë tre mundësitë më të mundshme. Hyrja e Shqipërisë në BE do të ndikonte shumë në jetën e shqiptarëve ashtu siç ka ndodhur me shtete te tjera. Të rinjtë në veçanti duhet të mendohen dhe të reflektojnë dhe mendoj se avantazhet janë më të mëdha se disavantazhet. Ligjet e Shqipërisë pastaj duhet të jenë si ato të BE pasi për momentin Shqipëria nuk ka të njëjtat normativa dhe duhet të heqë të gjitha pengesat për tu futur në BE. Me shtete të tjera ka ndodhur shpopullimi pasi kanë hyrë në BE dhe kjo ndikon në ekonominë e një vendi dhe mendoj se hyrja në BE është jo vetëm një fakt pozitiv por është thelbësore për Shqipërinë dhe për këtë duhet të jetë e kujdesshme për ta mbarështruar ashtu siç duhet këtë moment. Klasa politike ndoshta me të drejtë nuk ka gjithmonë interesin e popullit por duhet ta dëgjojë popullin jo vetëm në momente zgjedhjesh por edhe gjatë gjithë viteve të tjera. Me një informacion të përshtatshëm mund të zhvillohet një demokraci më e mirë.

Shtetet kundër?

Pyetja e parë nuk është një e dhënë zyrtare dhe vendet anëtare ende nuk kanë treguar pozicionin e tyre por janë bërë edhe deklarata publike që disa vende janë të prirur për të qenë kundër për disa arsye. Ata që e kanë përzemër Shqipërinë mendoj se nuk ka plotësuar ende disa gjëra apo zgjedhjet ose ka vërejtje edhe për politikat e brendshme. Në mënyrë të hapur kundër është Franca dhe vendet e ulëta dhe po flas për një informacion që kam lexuar në gazetë ku ata kanë kërkuar edhe kthimin e vizave siç është parlamenti holandez. Është një mendim i tyre që mund të jetë shumë larg me vendimin që mund të marrë KE. Vështirë që i njëjti Parlament që ka votuar pro Shqipërisë dhe tani që ka ndryshuar të jetë pro hapjes së negociatave. Ka vende që flasin me dyshime duke thënë që Shqipëria nuk është ende e pjekur. Ka 5-6 vende që mendojnë kështu por ka edhe 16 vende tjera që janë në favor dhe Italia është një prej tyre. Se sa zgjat ky proces nuk i dihet. Mesatarja ka qenë 5-6 vjet ose e dhëna e dytë është ajo e Turqisë që provon prej 23 vitesh dhe nuk futet. Quhet negocim por nuk është negocim i vërtetë sepse BE thotë duhet të bësh këto gjëra dhe varet nga vendi nëse arrin të kryej detyrat e shtëpisë. Shqipëria ka një vullnet mirë për të ndërhyrë në Europë.

Sipas jush situata politike në Shqipëri a do të jetë një tregues i fortë sepse është kaos që mund të ndikojë dhe sipas meje situata e krijuar në Europë me zgjedhjet e reja dhe sidomos të partive demokrate ekstreme a mund të jetë një mesazh i fortë?

A është normale që një vend që do të jetë në Europë bën zgjedhje në këtë situatë?

Kriteret në bazë të cilave që duhet marrë progresi është më shumë drejtësia nëse është bërë apo jo. Nga ana politike patjetër që rëndësi kanë edhe votimet sepse sjemi duke bërë tregti me Shqipërinë por po bëjmë diçka shumë të madhe dhe do të ishte e mangët që negocimi të ndalohet vetëm në disa pika siç mund të jetë tregtia. Kemi dëgjuar deklarata të BE që dënojnë situatën në të cilën ndodhet Shqipëria dhe që thonë nuk është momenti. Këshilli i Europës është i njëjtë pavarësisht se kanë ndikim partitë demokratike ekstreme që janë rritur në parlamentin e BE. Parlamenti mund të jetë më pak entuziast ndoshta dhe kjo shtytje nuk është…. Zgjedhjet sic ne i imagjinojme, ne historine demokratike jane aty ku marrin pjese te gjithe. Ne Shqiperi kemi ardhur ne nje moment bojkoti te disa partive. Eshte e veshtire te thuhet nese duhen shtyre, apo mbajtur mos te harrojme se ka nevoje ndryshime kodit zgjedhor.

Kukulla nuk do e ppërdorja kurrë si fjalë për të rinjtë në politikë dhe nuk dua ta ngatërroj me teatrin e kukullave dhe unë që jam i huaj më pengon të kuptoj dinamikat por ajo që mund të them është që të rinjtë janë pasiv dhe vendi juaj duhet të bëjë një lloj kalimi tjetër për tu përshtatur tërësisht me BE. Mua më është dukur se të rinjtë janë jo aktiv dhe nuk dëgjohet zëri i tyre aq më tepër brenda partive.

