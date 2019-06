Një person që nuk konsumon mëngjes, është më i rrezikuar të pësojë një goditje në zemër se sa një tjetër person që e konsumon atë. Njerëzit që shmangin ushqimin në mëngjes janë pothuajse dy herë më shumë të rrezikuar të vdesin nga sëmundjet e zemrës, raportohet në studimin e publikuar në ‘Journal of the American College of Cardiology’.

Mungesa e vaktit të parë të ditës lidhet me ndryshimet e oreksit, presionin e lartë të gjakut dhe ndryshimet e dëmshme në nivelet e kolesterolit.

Të dhënat u grumbulluan nga më shumë se 6,000 pjesëmarrës nga mosha 40 deri në 75 vjeç dhe nxjerrin në pah historinë e sëmundjeve kardiovaskulare apo kancerit që kanë kaluar këta persona.

Personat e përfshirë në studim, të cilët nuk kishin konsumuar asnjëherë mëngjes, kishin një rrezik 87% më të lartë të vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare sesa ata që e konsumonin mëngjesin çdo ditë. /The Sun/