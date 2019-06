Gazeta gjermane “Bild” publikon përgjimet mes Vangjush Dakos dhe Astrit Avdylajt

Gazeta gjermane BILD ka publikuar audiopërgjimet mes kryebashkiakut të Durrësit, Vangjush Dako dhe Astrit Avdylajt për blerjen e votave. Biseda e transkriptuar është në anglisht, ndërsa audio është në shqip.

RTV Ora po zbardh fjale per fjale

Përgjimi 3

Biseda mes Astrit Avdylajt dhe Ajran Ndraxhit, vëllait të deputetit të PS në Shijak Ilir Ndraxhi

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Titi si je?

Astrit Avdylaj: Si je Arjan, si je, çkemi?

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Mirë mirë

Astrit Avdylaj: Ça bohet?

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Hiç mirë, ja po luaj me çunin. Mirë jeni?

Astrit Avdylaj: Asgjë të mora për qejf. Kam thirr andej apo akoma?

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Për ku ?

Astrit Avdylaj: A i kanë bërë ndonjë thirrje vëllait (Ilir Ndraxhi) apo jo?

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Jo mo, ai tha që do takohet me ty, dje kishte qenë Juvja ose nuk e di. Takoi Julin dhe tha do vijë nesër. Mori në darkë vonë rrijë nesër me Ridin, Astritin dhe Julin.

Astrit Avdylaj: Po

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Dhe pastaj do takohej edhe me atë. Por me Gjushin ( Vangjush Dako, kryetar i bashkise Durrës) në fakt takohet për punë pune…

Astrit Avdylaj: Mirë mirë, unë po pres me një fjalë. Nëser, pasnesër më tha ai mua (Vangjush Dako, kryetar i bashkisë Durrës), kupton. E kena në xhep si më thon, e kupton vëllain tat.

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Po, po

Astrit Avdylaj: Ne vetëm po presim, ai më tha mua në 25, ishte aty edhe Eltoni (Arbana). Eltonit i dha o të 10 o të 11.

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Elton Arbana, epo mirë

Astrit Avdylaj: Unë jam duke punuar këtu…me një fjalë tek lagjia ime me njerëzit. Nuk kam dalë ndonjëherë në pazar, por jam duke takuyar njerëzit, çdo njeri. E kam shumë shumë dhe duhet të jemi shumë të nderuar edhe nga ai siper (Edi Rama) që duhet të na shofi me një kështu…

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Po, e vërtetë

Astrit Avdylaj: Do të jap një 10 me 0 (fitore) që edhe ai vetë të habitet (Edi Rama)

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Bëji telefon Julit, mos shkoni të pini kafe atje te puna.

Astrit Avdylaj: Mirë, rrob zoti

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Ti e ke numrin e Julit

Astrit Avdylaj: Po e kem, a se e bëj vetë pa merak

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Shumë faleminderit

Astrit Avdylaj: Asgjënë

Vëllai i deputetit të PS Ndraxhi: Mirupafshim

Përgjimi 5: 31 mars 2017



Astrit Avdylaj, – Elton Arbana kryetari i PS-së Shijak 0696309689

Astrit Avdylaj telefonon Elton Arbanën, kryetarin e PS-së Shijak, aktualisht kandidat i PS-së për kryetar bashkie në Shijak

Me një ton të irrituar ai telefon Arbanën dhe i thotë se Inspektorët Kombëtar të Ndërtimit po vënë gjoba tek disa njerëz dhe nuk mund të kontaktojë dot me Vangjush Dakon për ti kërkuar që t’i ndalojë, sepse kryetari i bashkisë ndodhet në Zvicër me Edi Ramën në një udhëtim.

Kur Arbana i thotë se nuk ka autoritet sepse ai është larguar nga pozicioni i inspektorit ndërtimor,bosi i krimit Avdylaj i kërkon që t’i telefonojë dhe tu thotë që të ndalin gjobat dhe ti kritikojë përndryshe do e bëjë vetë ai. Në fund kryetari i PS-së, Arbana bie dakord dhe i thotë Astrit Avdylajt se do i telefonojë dhe do e zgjidhë ai problemin.

Kryetari i PS në Shijak: Astrit?

Astrit Avdylaj: Si ia çove?

Kryetari i PS në Shijak: Ca bone, si ka kalove? Mirë?

Astrit Avdylaj: Mirë, si jeni?

Kryetari i PS në Shijak: Mirë. Ca bohet, si ke qenë ti?

Astrit Avdylaj: Vallahi mirë, ti si je?

Kryetari i PS në Shijak: Hajt mo mirë. Tu bo lojë, muhabet me cunat.

Astrit Avdylaj: A e di ku e kisha hallin unë?

Kryetari i PS në Shijak: Urdhëro

Astrit Avdylaj: A e njeh atë të INUK-ut, atë drejtorin ti?

Kryetari i PS në Shijak: E njoh më, Dallëndyshja.

Astrit Avdylaj: Lëre Dallëndyshen, ke të Durrësit. Ca është ky i Durrësit, Artur…

Kryetari i PS në Shijak: Artur Çela?

Astrit Avdylaj: Eee

Kryetari i PS në Shijak: I bashkisë?

Astrit Avdylaj: Eee

Kryetari i PS në Shijak: Po e njoh

Astrit Avdylaj: I kujt bashkie është, i Shijakut?

Kryetari i PS në Shijak: Jo, jo i Durrësit, i Vangjushit

Astrit Avdylaj: Po nuk ka qenë aty Vangjushi, se ka qenë me Edin. Merre o vlla, merre atë b**** q**se ke shku aty duke i vendos gjoba në fermë sot nga 5 milionë o vlla.

Kryetari i PS në Shijak: Kush? Ti?

Astrit Avdylaj: Se nuk është Vangjushi këtu

Kryetari i PS në Shijak: Se mua më kanë hequr, u bo nja 4 ditë. Po ta marr në telefon tek kush

Astrit Avdylaj: Ore ka shku në fermë të Sukthit, ka shku duke vënë gjoba. Po nuk është Gjushi këtu është në Zvicër, a më kupton. Se nuk kam me ca e lajmëruar tani.

Kryetari i PS në Shijak: Ka noi emër konkret, ke noi emër apo jo?

Astrit Avdylaj: Kujt konkret?

Kryetari i PS në Shijak: Domethënë kujt ia ka vënë, që ti them

Astrit Avdylaj: Ore thuaj i ke vënë atje në fermë, ke bo gabim dhe kthe gjobat. Mos ve gjoba thuaj, se nuk është Vangjushi aty a më kupton.

Kryetari i PS në Shijak: Ja ta marr tani direkt

Astrit Avdylaj: Ore je tu bo gabim thuaj, ore o pis thuaj. Nuk dua ta marr vetë në telefon

Kryetari i PS në Shijak: E mor unë, po e more vesh para një jave që më hoqën

Astrit Avdylaj: Unë nuk e di o valla, ku, si, qysh, tek

Kryetari i PS në Shijak: Më hoqën sepse isha tek INUK-u, ndërhyra për këto kshu dhe më prishën punë.

Astrit Avdylaj: Nuk e di po ma lajmëro i cik këtë, thuj ke bërë gabim që ke shkuar në fermë se nuk është Vangjushi, është sot me Edi Ramën në Zvicër dhe unë nuk kam ku ta ashtu

Kryetari i PS në Shijak: Direkt e mor tani

Astrit Avdylaj: Mirë, Falemiderit

Kryetari i PS në Shijak: Ok, caio

Astrit Avdylaj: Ciao

Përgjimi gjashtë

Astrit Avdylaj- Vangjush Dako- Vath Alla

Në atë moment Avdylaj ndodhet në Zyrën e Regjistrimit të Pronave në prezencë të drejtorit si dhe të Vath Alla i dënuar më përpara për vrasje për të përfunduar një punë që ishte lënë përgjysmë për Allën. Në këtë bisedë telefonike është e qartë lidhja e ngushtë mes të dyve.

Astrit Avdylaj ka dijeni që Vangjush Dako kishte qenë me Edi Ramën deri vonë një natë më parë. Ai i thotë Dakos të anulojë shkuarjen në Ishëm për të siguruar që puna që ai kërkon të mbyllet nga drejtori i quajtur Ani, dhe më pas Dako të takohej me të dhe me Vath Allën. Kryebashkiaku bie dakord dhe ndryshon axhendën.

Astrit Avdylaj: A të ka zënë gjumi mbrëmë se ke takuar Ramën, keni ndenjt, jeni kënaq?

Vangjush Dako: Hehehehe, ça bërë?

Astrit Avdylaj: Ça bohet?

Vangjush Dako: Mirë mirë

Astrit Avdylaj: Nga je vëllai?

Vangjush Dako: Dëgjo

Astrit Avdylaj: Hë vëlla

Vangjush Dako: Thoi byrazerit unë po iki për në Ishëm tani, tek ata çunat.

Astrit Avdylaj: Jo tashi, ta lemë një çik më vonë se tani jam me çunat unë (Vath Alla)

Vangjush Dako: Ku je ti?

Astrit Avdylaj: Këtej tek Zyra e Regjistrimit të Pronave, po pres Anin (Ani Dermishi, drejtori në Durrës). Ani do vijë të takojë ty apo…

Vangjush Dako: Alla aty janë apo..?

Astrit Avdylaj: Vatha Alla është këtu me mua, drejtpërdrejt, e kam këtu live, përballë në tavolinë, po të dëgjon tani

Vangjush Doko: Mirë takohemi në Durrësi atëherë

Astrit Avdylaj: Jo, do takohemi atje, e kemi lënë orarin atje. Do të takojmë atje nga dreka se s’bën. Ne të mbarojmë çik punë me Anin këtu. Po presim Anin se po shkon deri tek bashkia tha ai dhe po e pres këtu te Hipoteka.

Vangjush Dako: Mirë mirë

Astrit Avdylaj: Hajdë, të du fort vëllai jot