Ish- deputeti i LSI, Perparim Spahiu i ftuar ne emisionin “Forum” te Tv1 Channel ka komentuar situaten politike ne te cilen po kalon vendi dhe se sipas tij 30 qershori nuk ekziston fare si date zgjedhjesh.

Spahiu: Sa I takon dates se 30 qershorit, une nuk e shoh fare si date, nuk ekziston fare si date zgjedhjesh. Nese nuk do te kishim nje qasje te nje koke te nxehte qe provon me te gjitha menyrat ti rrije sa me larg dialogut dhe mos te ulet per zgjidhjen e ketij problemi kaq te rendesishem, atehere them qe opozita do te kete vertet axhenden e vet personale per zgjidhjen e ketij problemi.

Besoj qe ditet qe do te vijne do ta detyrojme qe ai vertet te ulet dhe te bisedoje si kryetar i Partise Socialiste me opoziten per gjetjen e nje zgjidhje qe eshte mese normale.

Pra ne kete vend te kete zgjedhje. Vendi ka nevoje per kryetar te rinj ne bashki, vendi ka nevoje per qeveri te re, dhe nuk eshte fundi po te thuhet qe ne vend mund te kete zgjedhje te parakohshme, qe njerezit te kene mundesi te zgjedhin ato qe mbajne premtimet.