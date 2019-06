Ish- deputeti i LSI, Perparim Spahiu i ftuar ne emisionin “Forum” te Tv1 Channel duke folur per organizimin e protestave te zhvilluara nga opozita e bashkuar per te kerkuar largimin e Rames, thote qe sipas tij ne shesh duke protestuar jane nje perqindje e madhe e njerezve apolitike qe protestojne kunder ketij sistemi.

Spahiu: Sot ne kemi nje qeveri inekzistente dhe ky eshte modeli I Rames, nje model qe ai eshte munduar qe diten e pare qe ka ardhur ne pushtet. E nisi me parlamentin, e nisi me deputetet, pra dita dites qeveria doli siper parlamentit nderkohe qe duhet te jete komplet e kunderta pasi qeveria eshte llogaridhenese para parlamentit, dhe normal qe qasja me e lehte e tij eshte nje qasje me qeverine, ku ai tregon se merr persiper gjithçka, eshte ai qe ben gjithçka dhe este ai qe drejton çdo gje.

Keshtuqe çfaredolloj emeri qe te jete ne qeverisje, them qe eshte e njejta gje dhe nuk ben asnje diference.

Pjesemarrja masive e njerezve ne proteste tregon qe ka nje merzi dhe nje meri mjaft te madhe me kete njeri, pra dhe besoj fort qe nje pjesemarrje e madhe e njerezve prej 30 -40% jane njerez apolitike, pra ajo pjese e shoqerise qe nuk munden te durojne me dhe protestojne me deshire.