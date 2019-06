E marta vijon me kthjellime e vranësira të herë pas hershme, por me shira të përkohshëm vetëm në zona të izoluara Lindore.

Ndërsa e mërkura sjell kryesisht alternime kthjellimesh dhe vranësira të pasuara nga reshje shiu të here pas hershme.

Era do të jetë me drejtim Perëndim me shpejtësi 8-10 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 4 m lartësi vale 1,0–1,5 metër në det të hapur.

Temperaturat pësojnë rritje të ndjeshme, ku maksimalja kap vlerën e 30°C.