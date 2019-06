Kolegji Zgjedhor ka rrëzuar padinë e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilat depozituan padi ndaj Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në lidhje me mos-regjistrimin e komisionerëve të KZAZ-ve.

Fillimisht kolegji vendosi që këtë padi ta dokumentonte si një të vetme, veprim i cili u përshëndet nga sekretari i Çështjeve zgjedhore në PD, Ivi Kaso.

Pas rrëzimit të padisë së PD-LSI, Ivi Kaso nga Gjykata Penale u shpreh se ky rast do të dokumentohet dhe do të përdoret si fakt në raportin përfundimtar, për të cilin do të vihen në dijeni edhe aktorët ndërkombëtarë që merren me vëzhgimin e zgjedhjeve.

Në seancën e zhvilluar në Kolegj, përfaqësuesi ligjor i PD-së tha se opozita ka të drejtë që të ketë komisionerë në KZAZ-të edhe pse ka bojkotuar zgjedhjet. “Në Kod Zgjedhor thuhet se për nivelin e dytë, 2 anëtarë propozohen nga shumica dhe 2 nga forca më e madhe opozitare. Duhet të ketë baraspeshim shumicë dhe opozitë.

Nuk ka asnjë kriter që lidhet me zgjedhjet. Po interpretohet Kodi Zgjedhor nga KQZ sikur e imagjinojnë ato. Nuk ka ndodhur ndonjë herë që KQZ nuk e lexon sikur duhet Kodin. Kodi Zgjedhor ka thënë parti e shumicës parlamentare jo subjekt zgjedhor. Ka një afat që e përcakton Kodi Zgjedhor, nëse nuk bëhet Kodi e ka zgjidhjen, pika 5 ku thuhet nëse nuk sillen kandidaturat KQZ ka të drejtë nga shoqëria civile të fusë kandidatë.

Synojmë të menaxhojmë procesin delikat të procesit zgjedhor. Nuk ka përse procesi të ketë vetëm një anë. Të mbrohet interesi i qytetareve, të atyre që votojmë dhe jo” tha ai. Ndërsa në përfundim të seancës ku u dha edhe vendimi kundër duke rrëzuar kërkesën, përfaqësuesi ligjor i PD-së, Ivi Kaso deklaroi ‘presim vendimin e zbardhur’.