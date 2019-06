Ministri Lleshaj: Publikimi i përgjimeve në Bild nuk prish imazhin e Shqipërisë

Ministri i Brendshëm, Sandër Lleshaj në një intervistë për DW thotë se publikimi në Bild i përgjimeve nuk prish imazhin e Shqipërisë.

Sandër Lleshaj: Unë nuk besoj që një publikim i tillë prish imazhin e Shqipërisë. Shqipëria është shumë më e madhe sesa një rast i shkëputur i një publikimi të një përgjimi të caktuar. Çështja ka nevojë të merret me qetësi sepse është një çështje që është në hetim.

Përgjimet nuk janë prova, janë indicje që të çojnë drejt provës. Kështu që ne duhet të presim derisa rasti të sqarohet nga organet ligjore që po e hetojnë.

Kanabisi

Ka përpjekje, energjia kriminale kërkon të shfrytëzojë hapësirat e mundshme. E rëndësishme është që energjisë kriminale ne i përgjigjemi me një angazhim të jashtëzakonshëm. Me kanabisin ne po luftojmë çdo ditë për të mbajtur në kontroll çdo cm të territorit të Shqipërisë dhe po e arrijmë këtë me sukses. Nuk jemi në hartë rreziku, por potencialisht ekziston rreziku që të kthehet nëse ne zbehim forcën goditëse.

Azilkërkuesit

Është një problem specifik me Francës së i përket numrit të shqiptarëve që kërkojnë azil. Kjo lidhet me shumë arsye, faktori kryesor është fuqia tërheqëse e Francës, për shkak se Franca aplikon politika më liberale sesa vendet e tjera të BE. Ne po thellojmë masat me qeverinë franceze për ta adresuar këtë problem, me qëllim që të rrisim bashkëpunimin.

Kemi intensifikuar riatdhesimin e qytetarëve shqiptarë që gjenden në kushte të paligjshme në Francë. Por rrisim punën hetimore në Shqipëri për të vënë para drejtësisë rrjete kriminale të cilat nxisin këtë trafik dhe përfitojnë prej tij, të kamufluara në trajtën e shoqërive turistike, që prodhojnë certifikata të ndryshme, për të krijuar iluzion sikur do përfitojnë azil në Francë.

/Ora News.tv/