Kryedemokrati Lulzim Basha e ka nisur fjalimin e tij në protestën e sotme të opozitës duke shpjeguar se përse vendosi të flasë sërish sot, pavarësisht se kishte deklaruar se koha e fjalëve kishte mbaruar. Ai tha se ishin zhvvilmet e jashtëzakonshme që ndodhën gjatë kësaj jave, duke iu referuar përgjimeve të publikuara nga “Bild”.

Më pas Basha i ka dhënë protestuesve lajmin për anulimin e zgjedhjeve të 30 qershorit nga Presidenti, lajm që është pritur me ovacione e thirrje të shumta nga protestuesit.

“Gjashtë net më parë u zotova para jush se nuk do kisha më fjalë dhe arsye për fjalë ndaj më lejoni të shpjegoj para jush dhe gjithë shqiptarëve arsyen pse po e marr fjalën sot. Arsyeja është sepse kjo javë e mbushur me zhvillime të jashtëzakonshme, në Shqipëri, në Gjermani, në Europë, të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me fatin e vendit tonë, me rrugën tonë drejt Europës, kanë marrë një kthesë, ndaj më lejoni ta nis duke ju falënderuar ju vëllezër dhe motra që jeni forca e pandalshme e ndryshimit që po vjen.

Ju jeni fuqia, ju jeni forca dhe në këto momente që po flas ashtu siç e keni dëgjuar falë vendosmërisë suaj, falë bashkimit mahnitës të paparë të zemrave e mendjeve, Presidenti i Republikës ka marrë vendimin për anulimin e 30 qershorit. Datës së planifikuar nga regjimi kriminalo autokratik i bandës së Edi Ramës për të ekzekutuar krimin e shëmtuar elektoral për të kapur përmes një procsi monist, antikushtetues, antiligjor dhe kriminal pushtetin vendor. Vëllezër e motra, kjo është vetëm rezultat i forcës suaj të pathyeshme, i qëndresës suaj, i besimit tuaj të palëkundur tek vlerat europiane të demokracisë, të dinjitetit njerëzor, ishte ky bashkim që diktoi anulimin e 30 qershorit”, deklaroi Basha.