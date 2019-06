Nuk ka tërheqje nga opozita me gjithë vendimin e Presidentit të Republikës Ilir Meta për të anuluar zgjedhjet e 30 qershorit. Kështu ka deklaruar lideri i opozitës Lulzim Basha në fjalën e tij të mbajtur para qindra mijëra protestuesve në bulevardin “Dëshmorët e Kombit” duke ngritur peshë turmën me refrenin “Rama ik”.

Basha tha se largimi i Edi Ramës është i panegociueshëm.

FJALA E BASHËS

Me dhunë e ka marrë pushtetin dhe mendonte se me dhunë do e mbante, i kapi të gjitha.

I kapi të gjitha, parlament e qeveri, prokurori e shërbim sekret, kapi gjykatat, shkatërroi kushtetuesen dhe të lartën, kapi të gjithë organet e drejtësisë dhe mendoi se do nënshtronte popullin. Sot ka kapur çdo institucion. Institucioni i vetëm është populli e sovrani. Le ta dëgjojë thirrjen tuaj, Rama ik.

Java që shkoi tregoi të vërtetën e këtij sistemi kriminal. Evropa foli qartë. Ka një pengesë për hapjen e negociatave, ajo është Shqipëria nën sundimin e shtetit të bërë njësh me krimin. Ajo është qeveria e ardhur me votën e krimit, ai është kryeministri i Avdylajve, ndaj le ta hapim rrugën e bllokuar nga Edi Rama, rrugën tonë drejt Europës, Rama ik.

Boll më me Shqipërinë që do Edi Rama, Astrit Avdylaj, Ymer lala, Taulant Balla, kriminelët e oligarkët. Boll më me Shqipërinë e një grushti zuzarësh. Të luftojmë tani për Shqipërinë e çdo shqiptar, Rama ik.

Kush mendonte se PD dhe aleatët tanë opozitarë do të pranonin një tjetër proces fals zgjedhor, të diktuar nga krimi, kush i kërkonte opozitës të hynte në zgjedhje me Avdylaj, Shullazët, ymër Lalën, kush kërkonte të hynte në zgjedhje me një km të kapur në flagrancë duke vjedhur zgjedhjet është tmerrësisht naiv. Ne jemi mbledhur sonte, sepse na bashkojnë vlerat tona, vlerat shqiptare, vlerat europiane, amerikane, vlerat e vërteta, jo ato që shiten e blihen, vlerat e perëndimit na bashkojnë. Largimi i Edi Ramës vetëm hapi i parë.

Edi Rama është koka e shtetit kriminal, shtetit të bërë njësh me krimin. Edi Rama duhet të largohet. Rama ik. Ndaj në emrin tuaj dua të siguroj këdo për zotimin tonë të parë, ditën e parë të kësaj beteje më 16 shkurt, se ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se parimet, se vlerat, se normat dhe standardet e Europës demokratike, e SHBA, ne kërkojmë liri, demokraci, sundim të ligjit, ndarje e balancim të pushteteve por nuk do pranojmë asgjë më pak. Rama ik!

Jemi mbledhur tash 4 muaj në këtë manifestim kombëtar, force, vizioni. Me këtë fuqi do vazhdojmë betejën tonë orë e minutë. Ora e fitores po afron, Rama ik.

Kush ka vesh të dëgjojë, kush nuk di anglisht t’ia përkthejë. Largimi i Edi Ramës është i panegociueshëm, Rama ik. Ky vend është mbajtur tepër gjatë peng, i një njeriu që për pushtetin e karrigen e tij, solli krimin në parlament dhe në institucione. Ky vend është mbajtur për një kohë të gjatë peng i një njeriu të vetëm që kanabizoi Shqipërinë.