Në një prononcim për mediat, ndërsa i bashkohet protestës në bulevardin Dëshmorët e Kombit, Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi u shpreh se sot protestohet kundër politikave diskriminuese të kryeministrit Rama.

“Jemi këtu për t’ju thënë që shumica e shqiptarëve janë kundër politika të tij diskriminuese. Ta harrojë politikn, i them Ramës se është edhe baba, prindi për fëmijën e tij sakrifikon edhe jetën. Shqiptarëve iu duhet një alternative e re ku të gjithë janë të barabartë.” U shpreh Kryemadhi ndërsa shtoi se: Për mua nuk ka rëndësi bëhen apo jo zgjedhjet, Rama duhet të ikë, është kryeministër me vota nga grupe të krimit të organizuar.”

E pyetur nëse ka ndikur në vendimin e kreut të shtetit, Ilir Meta, bashkëshort i saj, për anulimin e dekretit për zgjedhjet e 30 qershorit,Kryemadhi e mohoi kategorikisht atë.

“Nuk kam ndikuar fare, kam dy javë që nuk e kam takuar që kur jam operuar. Protesta do të vazhdojnë, nuk ka dialog me Ramën që ka ardhur me votë ilegjitime. Sot protestojmë për demokracinë, fjalën e lirë, median e lirë, punën, padrejtësitë në gjykata, etj. “ u shpreh Kryemadhi.