Pas deklaratës se, duke nisur nga 1 korriku, Prishtina zyrtare do të detyrohet të vendosë taksa drastike, vjen reagimi i fortë i ish-deputetit të LSI, Petrit Vasili, i cili akuzon për gjithë këtë situatë kryeministrin Rama duke u shprehur se eshte i i gatshem te shese kufijte e Kosoves,por jo te bashkepunoje me të.

Vasili e quan të turpshme heshjen e Ramës dhe qeverisë së tij përballë kërkesave të Kosovës për bashkëpunim ekonomik.

JA POSTIMI I PLOTE

Edi Rama i gatshem te shese kufijte e Kosoves,por jo te bashkepunoje me të!!

Edi Rama per me shume se 5 vite me radhe ka shitur neper ekrane edhe me deklarata kilometrike mbledhjet e perbashketa te 2 qeverive Shqiperi Kosove.

U kam thene shpesh miqve te mij ne Kosove qe te merrnin distance nga keto hipokrizira te neverishme te Edi Rames.

Eshte e njohur boterisht paaftesia proverbiale e Edi Rames,por eshte sigurisht ka qene me pak e njohur ligesia e tij edhe per shkak te tonelatave te hipokrizise dhe demagogjise zhurmemadhe tashme te njohur.

Per Edi Ramen keto mbledhje kane qene vetem mbushja mediatike e nje dite,ca shakehand-e dhe buzeqeshje te fiksuara nga nje ushtri fotografesh, dhe te nesermen e mbledhjeve hiçgjeja tipike alla Ramë.

Edi Rama u shfaq I palodhur,i qarte dhe i vendosur vetem kur duhej shitur Kosova e kufijte e saj dhe vetem per te realizuar kete ishte i gatshem te bente gjithshka.

Ndersa per te lehtesuar bashkepunimin ekonomik Edi Rama eshte shurdh,i lodhur dhe indiferent, bile ca me keq eshte pengues,refuzues dhe frenues kur eshte fjala per lehtesimin e tregetise me Kosoven dhe per pasoje, duke e shnderruar Shqiperine pas Serbise per turpin e tij ne partnerin me negativ tregetar te Kosoves.

Kerkesat e Kosoves jane shume te qarta. Ato nuk nuk marrin zgjidhje prej vitesh.Ndaj edhe me shume te drejte Qeveria e Kosoves ka vendosur edhe nje limit kohe korrikun e 2019 per permbushjen e tyre dhe me tej do te detyrohet te vendose gjithashtu me shume te drejte taksa drastike,por kjo do te ishte nje dite turpi shume te madh per Shqiperine dhe e gjitha kjo per shkak te qeverisjes se Edi Rames

Ja gjashte kerkesat dhe do te kuptoni se sa negativisht punon Edi Rama kunder Kosoves ne planin ekonomik asht sic punoi edhe kunder kufijve te saj.

Së pari: Kërkohet që të hiqet barriera për importet me akcizë për birrën e Kosovës. Birra e Kosovës duhet të paguajë akcizë të njëjtë edhe mbi sasinë 200 hektolitër. Sipas legjislacionit doganor shqiptar, përllogaritja e detyrimit të akcizës në rastin e prodhuesit nën 200,000 hektolitër në vit është 15,12 lekë për litër. Në rastin e prodhuesit mbi 200,000 hektolitër në vit, akciza e birrës është 29,82 lekë për litër.

Së dyti:Qeveria e Shqipërisë duhet të heqë barrierat tregtare të përkohshme ndaj patateve dhe qepëve që vijnë në tregjet e kësaj nga Kosova. Që në vitin 2012, qeveria e zorit Berisha miratoi masa mbrojtëse shtesë, duke rritur tarifat doganore për pataten dhe qepën nga Kosova në kulmin e sezonit të prodhimit vendas. Masat u aplikuan pasi patatet dhe qepët nga Kosova hynin me kosto më të lira dhe konkurronin prodhimet shqiptare.

Së treti:Shqipëria duhet të heqë masat penguese për sasinë e miellit që futet nga Kosova, si për kufizimet në sasi, si për njohjen e certifikatave që e shoqërojnë.

Së katërti:Qeveria e Kosovës ka kërkuar njehsimin e certifikatave fitosanitare për produktet e prodhuara në Kosovë që tentojnë të eksportohen në Shqipëri. Sipas një studimi të qendrës shqiptare të eksporteve, një biznesi nga Kosova i kushton një certifikatë fitosanitare në Shqipëri 15 euro, por për eksportin e disa artikujve ushqimorë njëherësh kostoja rritet shumë. Bizneset e Kosovës kërkojnë që certifikata fitosanitare e Kosovës të njihet edhe në Shqipëri.

Së pesti:Qeveria e Kosovës ka kërkuar heqjen e tarifës së skanimit për bizneset e Kosovës. Burimet nga Oda e Tregtisë së Kosovës thanë se, kjo tarifë e miratuar nga Parlamenti shqiptar duhet t’i shtrijë efektet vetëm brenda territorit shqiptar dhe nuk duhet të penalizojë mallrat tranzit që janë për në Kosovë. Shpesh, një kamion që ka pesë artikuj të ndryshëm duhet të paguajë mbi 100 euro tarifa skanimi. Kjo tarifë bashkë me pagesat e tjera në Rrugën Kombit e kalon vlerën emalit.

Së gjashti:Qeveria e Kosovës i ka kërkuar Shqipërisë të lehtësojë tarifën e pagesës në Rrugën e Kombit për kamionët nga Kosova me 22.5 euro. Berat Rukiqi nga Oda e Ekonomisë së Kosovës, pohoi se, këto tarifa e kanë pozicionuar Shqipërinë si vendin me vështirësitë më të larta pas Serbisë për të eksportuar.