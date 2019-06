Kryetari i PD, Lulzim Basha nga selia e PD tha se zgjedhje në 30 qershor nuk do të ketë dhe se Presidenti nuk do të shkarkohet.

Basha: Dua të them që në fillim dy të vërteta. Nuk do të këtë zgjedhje lokale në 30 qershor. Nuk do ta shkarkojë kush Presidentin e Republikës. Rama po përpiqet ti bombardojë opinionin publik me dy përbetime që ai as nuk i mban dot dhe as nuk ka interes ti provojë. Ai po përbetojë se do ti mbajë zgjedhjet edhe pa dekret presidencial edhe pa pjesëmarrje politike. Po përbetohet se do të nisë procedurat për shkarkimin e presidentit. Janë të dyja bllofe dhe zhurmë me qëllim shpërqendrimin e vëmendjes tuaj.