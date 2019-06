Çfarë parashikon Kushtetuta për shkarkimin e presidentit

Partia Socialiste njoftoi sot se të enjten do të nisë procedurat për shkarkimin e Presidentit Iir Meta. Një vendim i tillë erdhi menjëherë pasi kreu i shtetit firmoi anulimin e datës së zgjedhjeve vendore 30 qershor.

Po cilat janë procedurat pr shkarkimin e Presidentit

Procedurat për shkarkimin e Presidentit nisin me kërkesën e një të katërtës së deputetëve, ose 36 prej tyre, ndërsa vendimi duhet të merret me të paktën dy të tretat ose 93 vota, të cilat shumica e vetme nuk i ka.

Sidoqoftë, edhe nëse parlamenti e aprovon, fjalën e fundit do të duhet ta thotë Gjykata Kushtetuese, e cila për momentin është jashtë funkzionit, me vetëm 1 nga 9 anëtarët e saj.

Do ti takojë Gjykatës Kushtetuese në fund ashtu si ligjin e parashikon, por kjo nuk na heq ne të drejtën për të filluar shkarkimin e Presidentit Ilir Meta. Me 30 qershor do të kemi zgjedhje, data është 30 qershor deklaroi zonja Spiropali sot pas mbledhjes së kryesisë së PS-së.