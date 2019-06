N J O F T I M

Njoftohen të gjithë qytetarët e Shkodrës se sapo kemi marrë njoftim nga ana e OSHEE. Për arsye të punimeve në rrjetin elektrik do të ketë ndërprerje të energjisë elektrike nga ana e OSHEE ditën e sotme, datë 12/06/2019 nga ora 11:00-15:00. Për këtë arsye gjatë këtij orari do të ketë edhe ndërprerje të furnizimit me ujë në qytet.

• Ju lutemi, merrni masa për të krijuar rezerva uji përgjatë kësaj kohe.