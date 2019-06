15 qershor 2019: I nxehti afrikan do të avancojë më tej. Temperaturat do të jenë shumë të larta.

Era do të jetë me drejtim Veriperëndim (NW) me shpejtësi 6-8 m/sek në bregdet. Valëzimi i forcës 2 me lartësi vale 0,3–0,5 metër në det të hapur.

Temperaturat min dhe max:

Zonat malore 18/35°C

Zonat e ulëta 22/40°C

Zonat bregdetare 22/37°C

RTSH/ Meteorologe: Rezarta Xhakollari