Ish-ministrja e integrimit Klajda Gjosh, ka reaguar përmes një postimi në facebook lidhur me debatin në distancë mes Presidentit të Maqedonisë së Veriut dhe kryeministrit Rama.

“E kuptoj që Kryeministri ynë mund të jetë i shqetësuar për shumë arsye, por asgjë nuk justifikon debatin me Presidentin e Maqedonisë së Veriut mbi integrimin! Ndarja e Shqipërisë nga Maqedonia e Veriut për celjen e negociatave është me të vërtetë e rëndë, sepse do të thotë që Shqipëria do të humbasë një mundësi historike për të vazhduar këtë perspektivë me ritmet e fqinjëve tanë, por kjo jo për faj të Maqedonisë së Veriut. Një shtetar i përgjegjshëm do të ishte ai që do të analizonte shkaqet që e cuan Shqipërinë në këtë pikë!” -shkruan Gjosha ndërsa shton se integrimi nuk arrihet as me lobim dhe as me propagandë.

“Integrim do të thotë reforma shtetndërtuese dhe modernizuese, mentalitet i emancipuar në qeverisje duke respektuar ligjet dhe kushtetutën, luftë e pakompromis ndaj krimit dhe korrupsionit, do të thotë një ekonomi e fortë dhe konkuruese, do të thotë respekt ndaj të drejtave themelore të njeriut! Integrimi nuk arrihet as me lobim dhe as me propagandë.

Dështimi i Ramës nuk mbulohet duke bërë fajtor Maqedoninë e Veriut, vendet anëtare dhe as opozitën dhe qytetarët. Vendi ndodhet në një udhëkryq të rrezikshëm, por unë dua ende të besoj se ky vend ka njerëz me vlera, që mund ta ndërtojnë Shqipërinë europiane me meritë, ashtu sic Shqipëria dhe shqiptarët e meritojnë!”-perfundon Gjosha reagimin e saj.