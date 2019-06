Zaev: Kërkojmë bisedime, jo anëtarësim

Maqedonia e Veriut u kërkon shteteve anëtare të Bashkimit Evropian që të vlerësohet për reformat e deritanishme përmes hapjes së negociatave për aderim.

I pranishëm përkrah përfaqësuesve të lartë të Europës në forumin e Vahaut në Austri, kryeministri maqedonas Zoran Zaev tha se anëtarësimi në BE vërtet do të marrë kohë, por negociatat nuk kanë pse të jenë të tilla.

Këto qëndrime ai i trajtoi në një panel të përbashkët me eurokomisionerin për zgjerim, Johanes Hahn.

Zaev: Kërkojmë datën e bisedimeve dhe jo anëtarësim të menjëhershëm. Kërkojmë që të vlerësohet angazhimi që kemi bërë. BE-ja është tërheqëse për ne, kemi bërë shumë reforma dhe kjo na motivon të kemi besim. Kemi ndryshuar edhe emrin por e ruajtëm identitetin tonë.

Nga ana e tij, kryekomisionieri Hahn tha se anëtarësimi i Ballkanit Perëndimor në BE do të jetë i mundur vetëm me vullnetin politik të të gjitha vendeve anëtare.

Sipas zyrtarit europian, procesi i rinovimit të brendshëm të unionit dhe procesi i zgjerimit do të zhvillohen paralelisht.

Kryeministri Zaev theksoi se marrja e datës për fillimin e negociatave brenda këtij viti do të jetë motiv shtesë për vazhdimin e reformave në të gjitha fushat.

Ndërkohë, opozita në Shkup ka akuzuar qeverinë se procesi i negociatave nuk po avancon për shkak të reformave të mangëta, dhe ka shprehur gatishmërinë për të kontribuar në realizimin e tyre.