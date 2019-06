Ekipi shqiptar përfaqësues në Lojërat Europiane “Minsk 2019″ u prit sot nga Presidenti i Republikës z. Ilir Meta në një ceremoni të vecantë, ku u bë edhe dorëzimi i flamurit kuq e zi sportistit Krenar Zeneli.

Boksieri medalist do të jetë edhe sportisti flamurmbajtës në ceremoninë e hapjes së Lojërave me 21 qershor 2019, ku ekipet do të bënë parakalimet e tyre.

Shqipëria do të garojë në Lojërat Europiane ” Minsk 2019″ me 12 sportistë në 6 disiplina sportive, boks, ciklizëm, hark, judo, mundje dhe qitje.

Ekipi i boksit perfaqesohet nga:

Krenar Zeneli

Alban Beqiri

Arjon Kajoshi

Mikel Cullhaj

Trajnere: Zef Gjoni dhe Jozef Sermi