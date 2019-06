Petrit Vasili “ironizon” kryeministrin: Na e shpifi ky frikacak

Ish-kreu i grupit parlamentar në Lëvizjen Socialiste për Integrim, Petrit Vasili ka reaguar ashpër ndaj kryeministri Edi Rama. Ai shprehet me ironi ndaj mbrojtjes që i bën Policia dhe FNSH-ja gjatë takimeve elektorale, ndërsa e cilëson atë si një “frikacak që po ua shpif shqiptarëve çdo ditë”.

“Kush i paguan keto qindra milion leke per friken e ketij??? Na e shpifi ky frikacak!!(FOTO). Edhe qindra police,edhe vete me antiplumb,edhe garde,edhe makine te blinduar,edhe kontrollon cantat e grave ne miting,edhe duart ne trup i fut njerezve nga frika dhe ngrehet si gjeli ne pleh dhe gjoja po takon popullin. Na beri per te vjelle ky kryeminister qe mbeti duke u futur pas potureve te policeve dhe mbasi sigurohet se s’do ta rrahin fillon e kakarit. Shihni fotot dhe do tju shpifet edhe juve”-shkruan Vasili.