Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazment Bardhi thotë se kryeministri Edi Rama është i vetmi në botë që një lajm të keq për vendin e quan pozitiv.

Në një reagim pas vendimit të BE për shtyrjen e vendimit për çeljen e negociatave dhe deklaratës së kreut të qeverisë, Bardhi shkruan se sa të jetë ai në krye të vendit dera e Europës do të qëndrojë e mbyllur për shqiptarët.

Sipas tij europianët nuk e pranojnë Ramën dhe se i vetmi lajm i mirë është se në tetor ai s’do jetë më kryeministër.

POSTIMI I BARDHIT

Edi Rama është kryeministri i vetëm në botë që një lajm të keq për vendin e quan lajm pozitiv, duke thyer edhe rekordin e një viti më parë, kur gënjeu shqiptarët se negociatat u hapën.

Shtyrja e vendimit të Bashkimit Europian për nisjen e negociatave me Shqipërinë për të tretën herë me radhë, nuk ka asgjë pozitive. Edi Rama e di shumë mirë se, nëse ai do të vazhdojë të jetë në krye të vendit, dera e Europës për shqiptarët, do të qëndrojë e mbyllur.

Europianët nuk pranojnë në familjen e tyre një hajdut votash si Edi Rama, një hajdut taksash si Edi Rama, një hajdut pasurish kombëtare si Edi Rama.

Me zgjedhje të vjedhura në pakt me krimin dhe me korrupsion të frikshëm si ky i qeverisë së Edi Ramës, vendi ynë do të mbetet i izoluar, i fundit për nga ekonomia, i fundit për nga zhvillimi.

I vetmi lajm i mirë në këtë histori 6 vjeçare mashtrimesh dhe vjedhjesh të Edi Ramës, është se në tetor, kur Europa të vendosë për ne, ai nuk do të jetë më kryeministër dhe Shqipëria do të ketë hyrë në rrugën e duhur për nisjen e negociatave të anëtarësimit, duke siguruar hapin e parë për Shqipërinë si gjithë Europa – zgjedhjet e lira e të ndershme.