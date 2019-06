“Fatkeqesisht Komisioneri Hahn sapo njoftoi qe vendet anetare nuk e kane konfirmuar rekomandimin e Komisionit per hapjen e negociatave me Shqiperine! Takimi i Ministrave te Jashtem kete here as nuk doli me deklarate duke pranuar se vendimi per Shqiperine do te merret ne Tetor.

Per habine e te gjitheve miqve nderkombetare, por jo te atyre qe e dine se nga c’brum jane gatuar, qeveria perseri po gezon se u hapen negociatat. Ministri Cakaj njofton se negociatat u hapen per te tretin vit rradhazi! Ke te besojme? Ndersa qeveria vazhdon te mendoje se e gjitha kjo eshte nje enderr e keqe. E verteta eshte qe nuk ka hapje negociatash. Kete e saktesuan te gjithe vendet anetare, sic nenvizuan se pa luftuar krimin dhe korrupsionin nuk do kete as ne te ardhmen!