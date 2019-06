Tensionet e forta për bllokimin e procesit zgjedhor kanë përfshirë të gjithë vëndin përfshirë edhe Pogradecin.

Raportohet se është acaruar situata në KZAZ 67 të këtij qyteti.

Ish-deputeti demokrat, Klevis Balliu, shoqëruar nga militantë të PD dhe LSI, kanë kërkuar të lirohen ambientet e KZAZ dhe të nxirren materialet zgjedhore.

Ka qenë ish-deputeti Balliu, i cili ka debatuar me shefin e komisariatit, duke i kërkuar këtij të fundit të zbatojë ligjin për lirimin e ambienteve të KZAZ, referuar dekretit të Presidentit Ilir Meta për anulimin e datës së zgjedhjeve.

Sipas Klevis Balliut, më 30 qershor nuk do të ketë zgjedhje dhe askush nuk do të votojë në këtë ditë. Ish-deputeti demokrat ka theksuar se opozita nuk do të lejojë instalimin e diktaturës në Shqipëri.