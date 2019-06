Nga Shkodra në një situatë jo të zakontë për mbajtjen e tubimit elektoral, kryeministri Edi Rama u zotua se transforimimi i këtij qyteti në 4 vitet e ardhshme do të jetë sfida e tij personale. Edhe pse në protestë, vetëm larg metra nga takimi elektoral i PS-së

“Dua t’ju them dicka jo vetëm socialistëve po edhe demokratëve, atyre që jetojnë në Shkodër, apo janë të lidhur me të. 4 vjet më parë ju thash vlonjatëve se ishte koha për të hapur një kapitull transformimi dhe kushdo që e sheh Vlorën sot, e ka të vështirë ta njohë, ndërsa sot ju them shkodranëve që Shkodra e 4 viteve të ardhshm është sfida ime personale për të bërë bashkë me Valdrinin më shumë se në të thuajse 30 vitet e marra bashkë nën drejtimin e atyre që sot kanë dalë në rrugë të madhe e nuk dinë më se cfarë të ofrojnë tjetër vec kërcënimeve shantazheve, molotovëve dhe kaosit.