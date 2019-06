Kryetari i Opozitës Lulzim Basha nga protesta më madhështore që ka mbajtur opozita në këto muaj, ndërsa i kërkoi popullit të ndezë dritat e shpresës ‘E duam Shqipërinë si gjithë Evropa’, i çoi edhe nje mesazh Edi Ramës

E gjithë bota e pa fytyrën e Edi Ramës që ka shkrirë në një shtetin me krimin. Duke përshirë këtu edhe administratën

Që e ka kthyer Shqipërinë në një organizatë kriminale, diçka që nuk do ta pranojmë kurrë

Sepse rruga jona është Shqipëria si gjithë Evripa

Ajo ka nisur 30 vitë me parë dhe sot kërcënohet sot nga një i çmendur dhe një kryemafioz dhe që kërcënon nga një parlament pupac që do të kthejë klonin e Enver Hoxhës, por kush do që do ta privojë shqiptarët nga liria do të përballet me hekurat e burgut

Pupacëve të parlamentit e dua të thuem se sa herë e ngrini kartonin për padronin e krimit Edi Rama do të përgjigjeni ligjërisht këtë jua them në emer të sovranit, në emer të Partisë Demokratike.

Errësira e natës, ndizini dritat e shpresës, E duam Shqipërinë si gjithë Evropa. ‘Rama ik”