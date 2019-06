Ish deputeti demokrat Lorenc Luka: Shkodra provoi dhunen dhe harbuterine

Ish deputeti demokrat Lorenc Luka nje dite pas mitingut elektoral te kryeministrit Edi Rama ne Shkoder, sulmon ashper sjelljen e policise dhe shprehet se frika e Rames i ngjan as me shume dhe as me pak, por asaj te diktatorit Hoxha.

Rama erdhi ne Shkoder si nje trashigimtare i denje i diktatorit duke na sjelle ne kujtese Shkodren e pushtuar nga forcat e policise, ushtrise pas ngjarjeve te 13 dhjetorit, 11 janarit, 2 prillit. Historia u perserit me te njejten filozofi duke u ripushtuar nga mjetet te blinduara nga mijera forca te policise te çdo uniforme qe ushtruan terror, dhune psikologjike dhe helmuan me urdherin e ministrit te brendshem komunisto-ateist qe nga femijet e deri te moshuarit e pafajshem qe po shetisnin ne shetitoren e tyre. Shkodranet provuan dje dhunen dhe harbuterine e rilindjes se diktatures. Ne nuk emocionohemi nga kjo sjellje por do reagojme e protestojme fort pasi nuk mund te pranojme te rikthejne edhe nje here Komitetet Ekzekutive per t’i perdorur me pas per qellimet tuaja diabolike te shkaterrimit te identitetit te qytetit tone e te trashigimise kulturore per interesat tuaja klienteliste te semura. Jo!!! Ne nuk do lejojme qe ju te ofendoni Shkodren kur shpreheni se: Shkodren e kam sfiden time, duke i ftuar ndjekesit e tij te shkojne e te marrin si model Puken.

E kuptuat miq te ndershem socialiste premtimin dhe sfiden per zhvillim qe ofron rilindja e piktorit deshtak per qytetin tone te perbashket. Une e kuptoj se dhe ju ndjeheni keq nga kjo lajthitje e deshtakut.

Te dashur bashkeqytetare mos te harrojme te kaluaren. Ta kujtojme ate per te mos lejuar te rikthehet perseri, pasi ajo qe pame mbreme ishte nje sinjal ogurzi qe tregon se shteti ligjor ka rene, se demokracia eshte ne rrezik e po na largojne nga destinacioni jone europian. Rilindas. Mos e cenoni identitetin e kuturen dhe shpirtin e lire te Shkodres se do gaboheni rende. Prandaj te dashur bashkqytetare se bashku te mbrojme demokracine per te ndertuar te ardhmen e femijeve tane ne Shkodren ku kemi lindur dhe e duam.