Nga Petrit Vasili.

Kushtetuta e Shqiperise ne Nenin 38 pika 2 percakton shume qarte: “Askush nuk mund te pengohet te dale lirisht jashte shtetit “.

Gangsteret e qeverise si hajdute zgjedhjesh te provuar boterisht, paraqisin disa ndryshime idiote te mbeshtetur edhe nga disa idiote te tjere ne parlamentin e mbeturinave, qe gjoja do tu ndalokan shqiptareve te dalin jashte shtetit per 5 deri 10 vjet per prekje te zgjedhjeve.

Keta maskarenj,qe flasin per reformen ne drejtesi etj demagogjira si keto kunder Kushtetutes do te dalin? Ku e gjejne guximin e flasin per voten dhe procesin zgjedhor keta qe bashke me kriminelet kane kryer maskren me te rende zgjedhore ne Shqiperi?

Po si mundet tu shkoje mendja qe nje Shqiperie te ndare ne dysh ku gati gjysma ndodhet jashte vendit ti preket liria e levizjes? Po Kushtetuten e Shqiperise qe eshte aq e qarte dhe e prere ne kete liri bazike keta hajdute votash do ta dhunojne e shkelin? Pra keta duan qe shqiptaret te izolohen nga bota dhe familjet e tyre jashte vendit.

Pra keta kriminele duan ti pengojne shqiptaret,qe te ndajne gezimet, hidherimet dhe problemet shendetesore me milionat e shqiptareve,familjare dhe miq te tyre, qe jetojne jashte Shqiperise.

Per gangsteret e votave as Kushtetuta nuk vlen asnje grosh. Ky eshte krim i jashtezakonshem, ndaj te gjithe duhet te jemi ne kembe dhe te palekundur deri ne fund, per te mbrojtur lirite tona themelore,qe jane liria e votes dhe e liria e levizjes, dy liri qe vetem diktatura komuniste na i rrembeu per 50 vjet.