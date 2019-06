Seanca gjyqesore per ish- deputetin Bardh Spahia

Klevis Balliu per Tv1 Channel: Me arrestimet Edi Rama kerkon ti beje presion opozites dhe qytetareve shqiptare.

Keto arrestime I shkojne per shtat Edi Rames si nje diktator, jemi mese te sigurte per lidhjet e tyre me krimin.

Edi Rama nuk eshte gje tjeter veçse nje kufome politike, diktatura e Enver Hoxhes nuk do te lojome te kthehteht ketu.

Opozita do te beje maksimumin e saj per te mbajtur revolten e qytetarve qe po shperthen ne çdo qytet. Bardh Spahia ska bere gje tjeter veçse ka mbrojtur ligjin dhe kushtetuten, ata qe kane arrestuar Bardhin, ata do te mbajne pergjegjesi.